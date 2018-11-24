وبعد شوط أول ممل، سجل محمد صلاح الهدف الأول بعد تمريرة من ساديو ماني في الدقيقة 67، فيما أضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني للضيوف.

وسجل الظهير الأيمن البالغ عمره 20 عاما، هدفه من ركلة حرة رائعة بعد 9 دقائق.

لكن زميله في المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول، تعرض للطرد بسبب الإنذار الثاني في الدقيقة 82.

وفي أعقاب البطاقة الحمراء، دفع المدير الفني لليفربول يورغن كلوب بلاعب الوسط فابينيو بديلا لصلاح، الذي غادر الملعب في الدقيقة 86.

ولم يتأثر ليفربول بذلك، وسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث ليواصل ليفربول مسيرته دون هزيمة في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وحافظ فريق كلوب على المركز الثاني برصيد 33 نقطة، متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي نجح أيضا في اكتساح وستهام يونايتد برباعية نظيفة خارج أرضه.

وتراجع واتفورد إلى المركز التاسع، بعدما بقي دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.