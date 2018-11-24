وأوضح موقع "كالسيو ميركاتو"، أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، لا يزال "غير متأكد" من رغبته في تجديد عقد اللاعب المخضرم، كونه يستهدف اللاعب الفرنسي كيليان إمبابي.

وأضاف الموقع أن بيريز يرغب في استقطاب نجم باريس سان جرمان، خاصة بعد أن تألق مع منتخب بلاده الفائز في كأس العالم، الذي أقيم في روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وأشار الموقع إلى أن باريس سان جرمان لم يبد أي رغبة في بيع اللاعب، البالغ من العمر 19 عاما.

يذكر أن النادي الملكي كان قد جدد عقد الدولي الكرواتي بعقد ينتهي في يونيو 2020.

وشبهت صحيفة "موندو ديبورتيفو" حالة النجم الكرواتي حاليا بكريستيانو رونالدو، لاعب الريال السابق، الذي كان يصنف كأفضل لاعب في العالم، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

كان "الدون" يطالب بتعديل راتبه مقارنة بلاعبين آخرين مثل نيمار وميسي، لكن رئيس النادي الملكي رفض، خاصة وأن رونالدو قد أتم عامه الـ33، وهو ما عجل برحيله إلى "السيدة العجوز".