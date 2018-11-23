ولوح عبد العال بقميص أحمر يرمز إلى النادي الأهلي، بعد أن تلقت شباك فريقه الهدف الثاني، لتنقلب النتيجة إلى تقدم الفريق الأبيض 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وجاء رد فعل عبد العال برفع القميص بعد مناوشات مع جماهير الزمالك، ورأى مراقبون أن مدرب الداخلية سعى لاستفزاز مشجعي الزمالك بقميص الغريم التقليدي.

وبعد واقعة القميص الأحمر مباشرة، تعرض عبد العال لإصابة نتيجة اصطدام زجاجة مياه ألقيت من المدرجات برأسه مباشرة.

ووسط تقارير صحفية عن تحقيق فتحته إدارة نادي الداخلية مع المدرب، لمح الاتحاد المصري لكرة القدم إلى عقوبة محتملة بحق عبد العال.

وقال المتحدث باسم الاتحاد أسامة إسماعيل لموقع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، إن عبد العال قد يتعرض لعقوبة "في حال أدانه تقرير حكم أو مراقب المباراة".

وأضاف: "عادة تجتمع لجنة المسابقات أسبوعيا لتعطي قراراتها بخصوص أحداث مباريات الدوري، بناء على تقارير الحكام ومراقبي المباريات".

وأشار إسماعيل إلى "بند يحدد عقوبات على السلوك غير الرياضي، حسب تقدير اللجنة بناء على تقرير الحكم والمراقب".

وتأتي الأحداث الأخيرة بعد وقت قصير من قرار عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية، علما أن المباريات أقيمت لسنوات دون مشجعين.