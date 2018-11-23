وكان أغيري قد صرح بأن صلاح "ربما يكون مجبرا على مغادرة ليفربول إن لم يبدأ النادي في حصد الألقاب".

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قبل لقاء واتفورد في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة السبت، رد كلوب "بذكاء" على تصريح المدير الفني المكسيكي لمنتخب "الفراعنة".

وقال المدرب الألماني: "سأقول إن لم يفز (أغيري) بألقاب في العامين المقبلين، فسوف يكون عليه الرحيل إلى أي ناد أو منتخب آخر".

وتابع: "لا أعرف لماذا يقول الناس أشياء كهذه. هذا ليس مهما. تجد (الأخبار) في صحف مصرية ثم يواجهونني بها".

ولم يتوج ليفربول بأي لقب منذ تولى كلوب المسؤولية في أكتوبر 2015، خلفا لبراندن رودجرز، رغم وصول الفريق خلال هذه الفترة إلى 3 مباريات نهائية.

ويمر ليفربول بسنوات عجاف بدأت عام 2006، حيث توج بآخر ألقابه عندما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وانتقل صلاح إلى ليفربول صيف عام 2017، حيث قدم موسما مذهلا، جمع خلاله لقبي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب به، وكان له دور كبير في وصول "الريدز" نهائي دوري أبطال أوروبا.