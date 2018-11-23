وكان مانيه (26 عاما) قد التحق بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في يونيو 2016 قادما من ساوثمبتون، وسجل 40 هدفا. وشكل في الموسم الماضي قوة هجومية ضاربة مع المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.



وأعلن النادي موافقة مانيه "على بنود عقد جديد طويل الأمد مع ليفربول".



وفي حين لم يحدد النادي في بيانه المدة، أشارت وسائل إعلام إنجليزية بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أنه يمتد حتى عام 2023.



وقال مانيه "أنا سعيد جدا، جدا لتمديد عقدي مع ليفربول"، مضيفا "إنه يوم رائع بالنسبة إلي وأتطلع الآن إلى القيام بكل شيء: مساعدة الفريق، مساعدة النادي على تحقيق أحلامه، وخصوصا، الفوز بالبطولات".



وأضاف "بالنسبة إلي، اتخذت أفضل قرار في مسيرتي".



وسجل السنغالي عشرة أهداف الموسم الماضي وساهم في بلوغ ليفربول نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 1-3. كما استهل الموسم الحالي بقوة، مسجلا ستة أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



واختير مانيه ضمن لائحة من 30 لاعبا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم مطلع ديسمبر المقبل.



ويتطلع ليفربول إلى مواصلة مسيرته الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على واتفورد السبت في المرحلة الثالثة عشرة.



ويحتل الفريق الأحمر حاليا المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي، وهو أحد ثلاثة فرق (إضافة الى سيتي وتشلسي الثالث) لم تخسر بعد في الدوري هذا الموسم.