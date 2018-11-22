ويعتبر عوار أحد نجوم الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، بعد المستويات المميزة والكبيرة التي يقدمها رفقة فريقه ليون، على مستوى مسابقة الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعل اللاعب مطمعا للعديد من الأندية الكبيرة في مختلف الدوريات العالمية.

ويرغب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول خطف عوار من ليون الفرنسي، لتعويض رحيل البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني، الموسم الماضي، حيث يعاني "الحمر" من نقص حاد في هذا المركز.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ليفربول ظل يراقب عوار البالغ من العمر 20 عاما منذ 2015 .

ويقدم خريج أكاديمية ليون أداء لافتا مع فريقه في الدوري الفرنسي، وسجل 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 44 مباراة في الموسم الماضي.