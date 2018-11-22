ووضعت الصحيفة مقارنة لمواسم رودريغيز الثلاثة في مدريد، مع أفضل 3 مواسم لكل من نجمي الفريق الحاليين إيسكو وماركو أسينسيو.

وأظهرت الأرقام تفوقا واضحا لرودريغيز على زميليه السابقين في ريال مدريد، استنادا على أرقام الأهداف والفرص الحاسمة التي سجلها اللاعبون.

وأظهرت الأرقام أن كل من إيسكو وأسينسيو، لم يسجلا حتى الآن موسما أفضل من موسمي رودريغيز من ناحية الأرقام خلال فترتهما مع ريال مدريد.

وسجل رودريغيز خلال موسمه الأول في 2014-2015، 17 هدفا و18 تمريرة حاسمة في 46 مباراة خاضها مع "الملكي"، وهو رقم لم يصل له النجوم الإسبان حتى الآن.

وسجل أسينسيو في أفضل مواسمه 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة، أما إيسكو فسجل 11 هدفا و9 تمريرات حاسمة في موسميه "المثاليين".

وحتى نجم الفريق غاريث بيل، كانت أرقامه أفضل بقليل من رودريغيز، فقد سجل الويلزي في موسمه "المثالي" 22 هدفا و19 تمريرة حاسمة.

وقد تكون هذه الأرقام دليلا على غلطة ريال مدريد بالتخلي عن النجم الكولومبي، حيث أعاره الفريق لبايرن ميونيخ الألماني الموسم الماضي، كما يملك العملاق البافاري أحقية شراء اللاعب مقابل 40 مليون يورو إذا أراد ذلك.

وعلى الرغم من انتشار أخبار رغبة رودريغيز بالعودة لريال مدريد، إلا أن مصير عودة اللاعب تبقى بيد فريقه الألماني، الذي سيقرر مصيره نهاية هذا الموسم.