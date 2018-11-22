وأوضحت الصحيفة أن تعاقد البلوغرانا مع "الفرعون الصغير"، سيكلف إدارة برشلونة مبلغ قيمته 250 مليون يورو، لحسم الصفقة.



وأفادت الصحيفة الإسبانية أنه إذا كان برشلونة يريد التوقيع على أي لاعب من ليفربول قبل عام 2021، فإنه سيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قيمته 100 مليون يورو، فوق السعر المحدد للاعب في سوق الانتقالات، وإلا فإن عليه الانتظار 3 سنوات.

ويرجع السبب إلى اتفاق بين ليفربول وبرشلونة في الشتاء الماضي، عندما تعاقد البارسا مع فيليب كوتينيو، إذ جرى ووضع بند في عقد النجم البرازيلي يتمثل في منع بيع أي لاعب من ليفربول لصالح النادي الكتالوني لمدة ثلاثة مواسم.



وأشارت "ماركا" إلى أنه بهذه الطريقة، أن القيمة السوقية الحالية لصلاح تبلغ حوالي 150 مليون يورو، وليحصل البارسا نجم ليفربول سيضطر إلى دفع 250 مليون يورو.



وهذا المبلغ الذي سيجعل صلاح أغلى توقيع في التاريخ، متجاوزًا قيمة انتقال البرازيلي نيمار والمقدرة بـ222 مليون يورو.