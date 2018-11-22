وتلقى غوارديولا تحذيرا بسبب مخالفة قواعد الاتحاد الإنجليزي والتطرق إلى ملاءمة اختيار الحكم أنطوني تايلور لقيادة المباراة التي استضافها سيتي في 11 نوفمبر الحالي، وانتهت بفوز فريقه 3-1.

وتحدث غوارديولا في تصريحات قبل المباراة، عن صواب هذا الخيار، بالنظر إلى انحدار تايلور من إحدى ضواحي مانشستر (وقد يكون بالتالي مشجعا لأحد الفريقين)، على الرغم من تشديده على عدم التشكيك بنزاهة الحكم وحياديته.

وقرر الاتحاد الإنجليزي تحذير المدرب السابق لنادي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، بالنظر إلى كون المدربين ممنوعين من الحديث عن الحكام قبل المباريات.

وكان غوارديولا قد قال إن تايلور "لا يريد أن يرتكب أي خطأ لأنه يدرك أن الجميع حول العالم يتابعون هذه المباراة. هل هو مشجع لسيتي أو يونايتد؟ يمكن لأي كان أن يشجع أي فريق كان، لا مشكلة".

ولقي تايلور إشادة العديد من المعلقين على طريقة قيادته للمباراة.

وسبق للاتحاد أن غرم مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (64 ألف دولار أميركي) في نوفمبر 2016، بسبب حديثه عن تايلور قبل مباراة ضد ليفربول.