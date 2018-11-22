وكانت عائلة الضحية الذي قضى في سن الثامنة والسبعين، قد تقدمت بدعوى قتل بحق وليامس (38 عاما)، على خلفية حادث سير بين سيارتها وسيارته في بالم بيتش بولاية فلوريدا في يونيو 2017.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة منها شبكة "فوكس نيوز"، أن فينوس وليامس "توصلت إلى تسوية في دعوى القتل المرتبطة بحادث السير".

ولم توجه الشرطة أي اتهام لفينوس أو لسائقة السيارة الأخرى ليندا بارسون أرملة جيروم، والبالغة من العمر 68 عاما.

وأورد تقرير الشرطة حينها، أن وليامس كانت تقود "بشكل قانوني"، وأن سيارة ثالثة مخالفة دفعتها إلى التوقف عند أحد التقاطعات، قبل أن تصطدم سيارة بارسون بسيارتها.

وأوضحت التقارير الصحافية، أن هذه التسوية تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، لكن مضمون البنود لم يجر كشفه.

وأدى الحادث في التاسع من يونيو، الى إصابة جيروم بارسون إصابة بليغة في الرأس، وتوفي نتيجة ذلك في 22 من الشهر نفسه.

وبعد وفاته، كتبت فينوس عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، "أنا منهارة ومحطمة القلب بسبب هذا الحادث (...) تعازي القلبية لعائلة وأصدقاء جيروم بارسون".