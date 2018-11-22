وهاجمت الصحافة أسينسيو مؤخرا، بسبب تصريحاته التي قال فيها، إنه غير مستعد لقيادة ريال مدريد، ولكن النجم الشاب أكد أن الصحافة أساءت فهم أقواله.

وقال أسينسيو: "كل ما قلته هو أنني أحترم الأدوار الممنوحة في الفريق، هناك تسلسل منطقي في ريال مدريد وأنا أحترمه وأريد أن أساهم به".

وعن مدرب الفريق الجديد سانتياغو سولاري، قال أسينسيو: "سنرى مع مرور الوقت ماذا يظن سولاري بي، ولكنني حتى الآن سعيد جدا بوجوده".

وعن العروض التي قدمت للاعب، قال نجم منتخب إسبانيا أنه لا يعلم حقيقة العروض، فالأمر كله بيد وكيل أعماله، وأن تركيزه على ريال مدريد بالكامل.

كما أكد النجم الشاب، أن رقمه المفضل هو 10، وأنه يرغب بارتدائه متى سنحت الفرصة، يذكر أن النجم الشاب يرتدي الرقم 20 حاليا.