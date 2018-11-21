وفي وقت تستمر الدوريات الأوروبية الأخرى بما فيها الكبرى في إقامة مباريات ليلية الاثنين، من باب الاستفادة من حقوق النقل التلفزيوني، رضخت السلطات الكروية الألمانية لضغوط المشجعين، الذين اشتكوا من بعد المسافات التي تفصل بين المقاطعات الألمانية وتستلزم الانتقال جوا بالطائرات.

وأبدى المشجعون الألمان اعتراضهم الموسم الماضي على إقامة 5 مباريات مساء الاثنين، وعبروا عن ذلك باحتجاجات صامتة أثناء المباريات، أو بمقاطعة بعضها.

وتقام المباراة الأولى مساء الاثنين لهذا الموسم في الثالث من ديسمبر، عندما يستضيف نورمبرغ فريق باير ليفركوزن.

ونتيجة ضغوط المشجعين واعتراضات من قبل الأندية، سيتم تعليق العمل بإقامة المباريات مساء الاثنين لدى دخول عقود النقل التلفزيوني الجديدة حيز التنفيذ في موسم 2021-2022.