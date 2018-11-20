وكان الفريق الأنغولي قد تغلب على الترجي ذهابا 1-صفر، وخسر في تونس بنتيجة 2-4، ليتأهل الترجي إلى النهائي، وتمكن أول أغسطس من تسجيل هدفا ألغاه الحكم الزامبي.

وتقدم أول أغسطس بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي للعبة، بسبب احتساب الحكم الزامبي لركلة جزاء "مشكوك" في صحتها للترجي، إلى جانب إلغاء هدف للفريق الأنغولي.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف سيكازوي حكم إياب نصف نهائي دوري الأبطال، لحين انتهاء التحقيق معه لتورطه في قضية فساد. وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأثار قرار الكاف الجدل بشأن أحقية الترجي التونسي في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، حيث من المتوقع أن يطالب الفريق الأنغولي بأحقيته في المباراة النهائية، حال ثبوت تورط سيكازوري.

يشار إلى أن الترجي التونسي توج بلقب "الأبطال" بفوزه على الأهلي المصري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-2).

وستضع نتيجة التحقيقات، التي ستجريها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي حدا للجدل المثار حول الفريق الأحق بالتتويج بلقب الأبطال.