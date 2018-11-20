وتشكل عودة الدولي البرازيلي (26 عاما)، دفعة لفريقه الذي يستعد للحلول ضيفا، السبت، على أتلتيكو مدريد الثالث، في أبرز مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الليغا الإسبانية.

وأورد برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن "كوتينيو هو ضمن المجموعة في التمارين".

وكان برشلونة قد أعلن في 8 نوفمبر أن اللاعب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، تعرض لتمزق صغير في العضلة الفخذية ذات الرأسين في الساق اليسرى، وسيغيب بين أسبوعين و3 أسابيع.

وفي حين لم يتطرق بيان برشلونة إلى مسألة مشاركة كوتينيو في مباراة أتلتيكو من عدمها، رجحت الصحف الإسبانية أن يحصل فريق المدرب أرنستو فالفيردي الجمعة، على الضوء الأخضر لإدراج اللاعب الدولي في تشكيلة المباراة التي تقام على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.

وستوفر عودة كوتينيو حلولا إضافية لفالفيردي في ظل إصابة لاعب خط الوسط الكرواتي، إيفان راكيتيتش، الذي أعلن ناديه في نهاية الأسبوع الماضي، تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن خلال مباراة بين منتخب بلاده وإسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وقدرت الصحف الإسبانية أن يغيب الكرواتي الموهوب نحو 3 أسابيع، علما بأنه كان غير قادر حكما على خوض مباراة أتلتيكو بسبب الإيقاف.