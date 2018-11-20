ووفقا لصحيفة "سبورت"، يسعى ريال مدريد لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يلعب حاليا في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم إل أس).

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم "فوري" في انتقالات يناير، بعد فشل مهاجمي الفريق مثل الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل، بسد الفراغ الذي خلفه رحيل النجم البرتغالي رونالدو.

وقد يثير انتقال إبراهيموفيتش لناد بحجم ريال مدريد العديد من التساؤلات التي تدور حول جاهزيته للعب في مباريات أوروبية عالية المستوى وهو بعمر 37 عاما.

وتألق النجم السويدي في رحلته مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي بالدوري الأميركي، وأختير كأفضل لاعب جديد في الدوري الذي انتهى قبل أسابيع.

ومن الخيارات الأخرى التي قالت الصحيفة إن النادي "الملكي" يلاحقها هما المهاجمين ماكسي غوميز (سيلتا فيغو) وبورخا إغليسياس (إسبانيول).

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير وتستمر لمدة شهر كامل.