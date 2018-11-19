وكشفت النتائج عن احتلال جماهير الرجاء البيضاوي المغربي للمركز الخامس بـ83.9 ألف صوت، فيما جاءت جماهير الأهلي المصري في المركز السادس مع 75.5 ألف صوت.

وطالبت الصحيفة المصوتين بأخذ حماسة الجماهير داخل المدرجات وسخونة الأجواء التي تصنعها لدعم فريق بعينه في الاعتبار، لا عدد المناصرين للفريق.

واكتسح صدارة التصويت بينارول الأوروغواياني بأكثر من 2.5 مليون صوت.

واشتهرت جماهير بينارول بصنع الأجواء الملتهبة لدعم فريقها على ملعبه، كما أنها صاحبة أكبر علم لتشجيع فريق كرة قدم في التاريخ، والذي أطلق عام 2011 بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس النادي، بطول 309 أمتار.

وفي المركز الثاني حلّ بالميراس البرازيلي بنحو مليون صوت، مقابل 384 ألف صوت لفريق بيرسيبوليس الإيراني والذي جاء في المركز الثالث.

وجاءت جماهير فريق برازيلي آخر في المركز الرابع وهو كورنثيانز مع 138.9 ألف صوت، ثم جماهير الرجاء والأهلي،

وحلّ أنصار بوكا جونيورز الأرجنتيني في المركز السابع بـ65 ألف صوت.

أما أول جماهير أوروبية فحلت ثامنة، وكانت من نصيب مشجعي ريال بتيس الإسباني بـ62.5 ألف صوت، ثم مواطنيه أتلتيكو مدريد وريال مدريد بـ40.7 ألف صوت و38.8 ألف صوت على الترتيب.

وفي المراكز من 11 حتى 20 جاءت جماهير ليفربول الإنجليزي ثم بوروسيا دورتموند الألماني وفنربخشه التركي وبرشلونة الإسباني، وغلطة سراي التركي وفلامنغو البرازيلي وإشبيلية الإسباني، وريفر بليت الأرجنتيني وتيغريس المكسيكي وأتلتيك بلباو الإسباني.