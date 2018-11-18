وأظهر الفيديو سيارة السائقة، صوفيا فلورش ( 17 عاما)، وهي ترتفع في الهواء بسرعة فائقة، قبل أن تخترق السياج المخصص للحماية، وترتطم بحاجز، موضوع خارج المسار في منطقة يوجد فيها مصورون وعدد من العاملين في تنظيم السباق.

وفقدت السائقة الألمانية، التي كانت تحتل المركز السادس عشر في السباق، السيطرة على سيارتها بعد احتكاك في الجزء المستقيم من الحلبة، وواصلت سيارتها الاندفاع عند أطراف الحلبة، قبل أن تبدأ بالارتفاع عن الأرض بسرعة فائقة، وتحتك بسيارة السائق الياباني، شو تسوبوي، عند أحد المنعطفات، وتواصل الارتفاع وصولا للاصطدام الأخير خارج المسار.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من المصورين الصحفيين وأحد العاملين في تنظيم السباق إضافة إلى فلورش وتسوبوي، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، كما سارع المنظمون إلى إيقاف السباق بعد الحادث، وفق "فرانس برس".

وقال فريق فلورش "فان أمرسفوورت رايسينغ" إن السائقة من "كسر في العمود الفقري"، لكنها "واعية" وفي حالة "مستقرة".

وبعيد الحادث، نشرت فلورش تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها "أريد فقط أن أبلغ الجميع أنني بخير، لكنني سأخضع لعملية جراحية صباح الغد".

وشهدت حلبة ماكاو سلسلة من الحوادث القاتلة في الأعوام الأخيرة. ففي العام الماضي، قتل الدراج البريطاني، دانيال هيغارتي، بحادث خلال السباق.

وفي 2012، قتل الدراج البرتغالي، لويس كاريرا، والسائق فيليب ياو من هونغ كونغ، في سباقين مختلفين وبفارق يومين فقط.