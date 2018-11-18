وكال لاعب الوسط الكولومبي خوان كوادرادو المديح لزميله البرتغالي، معددا ميزاته على المستويين الفني والإنساني، التي ظهرت منذ التحق بـ"السيدة العجوز" الصيف الماضي.

وفي تصريحات لصحفيين كولومبيين نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، قال كوادرادو إن رونالدو "صديق للجميع" في يوفنتوس.

وتابع نجم المنتخب الكولومبي: "إنه محترف رائع وإنسان يمتلك قلبا كبيرا، كما أنه يمثل قيمة إضافية تسمح ليوفنتوس بالمنافسة على كل الألقاب".

وأضاف كوادرادو: "نحن نتعلم منه كل يوم. هو دائما يريد الفوز وتسجيل الأهداف، كما أنه يذهب للصالة الرياضية قبل بدء المران".

وعن الجانب الإنساني قال لاعب يوفنتوس عن "الدون" صاحب الـ33 عاما: "رغم هذا فإنه شخص بسيط للغاية. مثل باقي زملائه".

ورونالدو، الذي يبدو أحيانا كشخص مغرور، يتمتع دائما بعلاقة طيبة مع زملائه في الفريق، خلال رحلته الناجحة التي شملت مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وبعد فترة قصيرة من التعثر مع يوفنتوس، أثبت رونالدو وجوده في الفريق وساهم بقوة في تحقيق انتصارات ساهمت في تصدر الفريق لجدول الدوري الإيطالي بعد 12 مرحلة.