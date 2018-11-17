وحصل النجم المصري على لقب العام الماضي، بعد موسم غير مسبوق مع "الريدز" توج خلاله بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهدافا للبريميرليغ، وقاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد المرشح الأول لنيل جائزة العام الحالي هو النجم المغربي، مهدي بن عطية، (31 عاما)، وذلك بعد حصده للدوري مع يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي، وقيادته لمنتخب المغرب للمشاركة في كأس العالم.

أما المرشح الثاني للجائزة فهو حامل اللقب محمد صلاح، (26 عاما)، سجل 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، و10 أهداف في دوري الأبطال.

والمرشح الثالث فهو السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي (27 عاما)، والرابع مواطنه ساديو ماني (26 عاما) جناح ليفربول الإنجليزي وزميل صلاح، فيما حل الغاني توماس بارتي (25 عاما) لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني كخامس المرشحين.

يذكر أن الجائزة انطلقت عام 1992 وكان الغاني عبيدي بيليه أول لاعب يتوج بلقبها حينما كان لاعبا ضمن صفوف مارسيليا الفرنسي.

وفاز العرب بالجائزة 5 مرات سابقة، أولها كان المصري محمد بركات، قبل أن يتبعه زميله محمد أبو تريكة، وقبل أن يحقق الجزائريان ياسين براهيمي ورياض محرز اللقب عامي 2014 و2016 قبل فوز صلاح به العام الماضي.

وبالرغم أن الجائزة لاختيار أفضل لاعب أفريقي في العام من وجهة نظر مستمعي هيئة الإذاعة البريطانية، إلا أن منتخب زامبيا سبق أن توج بها عام 1994 بعد كارثة تحطم طائرتهم عام 1993.