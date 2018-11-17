ووصف نيمار زميله السابق في النادي الكتالوني بـ"الظاهرة"، متمنيا له المزيد من التألق في مستقبله مع الساحرة المستديرة. وأن يستمر في التألق.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن نيمار قوله، عقب اللقاء الذي احتضتنه العاصمة البريطانية لندن، أن "اللقاء كان جيدا جدا، سواريز زميل وصديق لي في عالم كرة القدم".

وأضاف الدولي البرازيلي: "أنا أحب سواريز كثيرا وهو نجم كبير وظاهرة، لقد لعبنا معا لسنوات وتربطنا علاقة صداقة".

وتزامل نيمار مع سواريز في "كامب نو"، حيث انضم النجم البرازيلي لصفوف برشلونة عام 2013، قادما من سانتوس البرازيلي، وظل رفقة سواريز حتى عام 2017.