ويواجه زفيريف في أول نهائي الأحد الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية بين الصربي نوفاك جوكوفيتش، والجنوب أفريقي كيفن أندرسون الخامس.

وحرم الألماني الشاب (21 عاما) المصنف خامسا عالميا السويسري (37 عاما ومصنف ثالثا في العالم) من فرصة المنافسة على لقب سابع في البطولة التي يحمل حتى الآن الرقم القياسي في عدد ألقابها، ورفع رصيده الإجمالي إلى 100 لقب.

وقدم اللاعبان مستوى عاليا فسيطر التعادل في المجموعة الأولى حتى الشوط الثاني عشر، حيث تمكن زفيريف من كسر إرسال فيدرر وأنهاها بزمن 40 دقيقة.

وبات زفيريف أصغر لاعب يصل إلى النهائي بعد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو عام 2009، وسيحاول الأحد أن يحذو حذو مدربه الأميركي من أصل تشيكي إيفان ليندل الذي أحرز أول ألقابه الخمسة في بطولة الماسترز عام 1982 وهو في سن الحادية والعشرين.

من جانبه، تعين على فيدرر، صاحب 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، الانتظار للاحتفال باللقب 100، وأتاحت خسارته الفرصة أمام الصربي ديوكوفيتش لمعادلته بأرقام هذا البطولة، لكنه ضمن في كل الأحوال إنهاء الموسم في المركز الثالث في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين.