واستطاع مدرب ريال بيتيس كيكي سيتيين، الانتصار على برشلونة في الكامب نو، وعلى ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو، ليصبح المدرب الوحيد في إسبانيا حاليا الذي حقق هذا الإنجاز.

وبتحقيقه الانتصار بنتيجة 4-3، دخل المدرب الإسباني الذي يمتاز بطريقته الهجومية، لائحة "الشرف" التي تضم "قاهري العمالقة".



ولا يمتلك أي مدرب في الدوري الإسباني اليوم هذا الإنجاز، حيث يعود آخر ما حققه خواكين كاباروس قبل 14 عاما مع أشبيلية، في موسمي 2004 و2005.



وهزم سيتيين العملاق ريال مدريد الموسم الماضي بنتيجة 3-1، خلال موسم استثنائي قاد به بيتيس للدوري الأوروبي.



وكثر الحديث مؤخرا حول اهتمام برشلونة بسيتيين، الذي تلائم طريقته باللعب الفريق "الكتالوني"، وكان نجم الفريق سيرجيو بوسكيتس آخر من أشاد بالمدرب الإسباني.