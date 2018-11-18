وأصيب راكيتيتش خلال المباراة التي فازت فيها كرواتيا 3-2 على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، الخميس الماضي، وتأكد غيابه عن المواجهة الحاسمة أمام إنجلترا، الأحد، ليعود اللاعب إلى برشلونة للخضوع لفحوصات.

وقال الجهاز الطبي لبرشلونة إنه لا يستطيع تحديد فترة غياب اللاعب البالغ عمره 30 عاما، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد قالت إنه من المتوقع أن يغيب فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

ويعاني راكيتيتش من الإيقاف خلال مواجهة برشلونة متصدر الدوي الإسباني، السبت المقبل، مع أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب الذي يتأخر عن القمة بنقطة واحدة، بعد طرده أمام ريال بيتيس.

وبات من المنتظر أن يغيب راكيتيتش عن مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر، وكذلك لقاء فياريال في الثاني من ديسمبر.