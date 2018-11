ونشر صلاح على حسابه الرسمي في موقع تويتر تغريدة بالإنجليزية تقول : "Dubai, Here we come" في إشارة إلى أنه قادم إلى دبي.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن صلاح سيشارك في مؤتمر الشباب الإماراتي في دبي.

وساهم أفضل لاعب في أفريقيا بشكل كبير في فوز الفراعنة على تونس، إذ تمكن من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90 ليقلب النتيجة إلى 3-2 ويمنح الفراعنة فوزا ثأريا على تونس التي كانت قد فازت بمباراة الذهاب في رادس.

وتقدم منتخب تونس بهدف نعيم السليتي في الدقيقة 13 وتعادل الفراعنة بهدف محمود تريزيغيه في الدقيقة 32 ثم تقدم باهر المحمدي لمصر في الدقيقة 60 وتعادل نعيم السليتي في الدقيقة 72.

وتلعب في الجولة الأخيرة مصر على أرض النيجر وتونس مع ضيفتها آي سواتيني (سوازيلاند سابقا) في 22 مارس المقبل.