وبهذه النتيجة أكد الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا، صدارة مجموعة غوغا كويرتن، وذلك بعد أن ضمن سابقا تأهله إلى المربع الأخير. ويلتقي "جوكو" في نصف النهائي الجنوب أفريقي كيفن أندرسون.

وكان زفيريف يدرك أن الفوز بأي نتيجة على إيسنر في قاعة "أو 2 أرينا" في العاصمة البريطانية، كان سيقوده إلى نصف النهائي.

وأنقذ الألماني البالغ 21 عاما نقطة حاسمة على إرساله في الشوط الثاني عشر من المجموعة الأولى بإرسال ساحق، فارضا شوطا حاسما، حسمه بصعوبة أمام الأميركي العملاق (2,08م).

أحرز زفيريف الذي ارتقى إلى المركز الرابع عالميا، ثلاثة ألقاب هذا العام بينها الماسترز في مدريد، بيد أن اللاعب الذي يصفه الخبراء بحامل لواء الجيل الجديد في الكرة الصفراء، لم يحقق بعد أي نتيجة لافتة في البطولات الأربع الكبرى (أفضل نتيجة له بلوغ ربع نهائي رولان غاروس في 2018).

وأصبح زفيريف أصغر لاعب يبلغ نصف نهائي الدورة الختامية لموسم كرة التنس، منذ الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في 2009.

ولا يزال النهائي المنتظر بين فيدرر الباحث عن لقبه المئة وجوكوفيتش محتملا، بحال تخطي النجمين الدور نصف النهائي، في إعادة لنهائي 2015 عندما تفوق الصربي بمجموعتين.