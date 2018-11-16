وقال رئيس نادي روما، جيم بالوتا في بيان "ما حدث لشون كوكس يجب ألا يحصل لأي شخص يشاهد مباراة في كرة القدم"، في إشارة إلى الإيرلندي البالغ من العمر 53 عاما، الذي تم الاعتداء عليه وهو في الطريق إلى ملعب أنفيلد في ليفربول، ويعاني من رضوض قوية في الجمجمة تمنعه حتى الآن من النطق أو الجلوس بمفرده.

وردت مارتينا زوجه شون "نقدر عاليا الهبة المقدمة من روما، لاسيما المساعدة الكبيرة المقترحة لسنوات المعاناة التي يستعد شون لقضائها". حسب ما نقلت "فرانس برس".

وستترافق المساعدة المالية الموزعة بنسبة الثلثين من مؤسسة روما والثلث الآخر كهبة شخصية من بالوتا، مع "مبادرات أخرى من جمع تبرعات ستساعد في تغطية النفقات لسنوات عدة"، حسب النادي الإيطالي.