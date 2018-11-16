وسافر كوتينيو لمنطقة بني قاسم شرقي إسبانيا، للتعالج على يدي الطبيب روبن بونس، الذي عمل الموسم الماضي مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وتولى بونس "المهمة الصعبة" وهي إعادة تأهيل صلاح بعد إصابته بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مايو الماضي.

واستطاع بونس معالجة صلاح وتأهيله للمشاركة في كأس العالم الماضي مع منتخب بلاده.

ونشر بونس صورا لكوتينيو في عيادته ببني قاسم، ويبدو أن المعالج الإسباني سيشرف على إعادة تأهيل النجم البرازيلي بعد تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى.

وسبق لكوتينيو العمل مع بونس خلال فترة لعبه مع ليفربول الإنجليزي.