وكشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن بايرن ميونيخ الألماني المتخبط محليا، ينوي التعاقد مع أسطورة الكرة الفرنسية خلفا للمدرب الحالي نيكو كوفاتش.

ويمر النادي البافاري بأوقات عصيبة تحت قيادة كوفاتش، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، بعد أن تلقى هذا الأسبوع خسارة من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وأوضحت "صن"، أن إدارة النادي البافاري ترى بزيدان "الخليفة الأنسب" لقدرته على ضبط إيقاع اللاعبين، لا سيما بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع ريال مدريد الإسباني على مدار 3 سنوات.

ومع نهاية الموسم الماضي، قرر زيدان بشكل مفاجئ الرحيل عن النادي الملكي، بعد أن قاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وفي المقابل، كان نادي "الشياطين الحمر" يتطلع للظفر بخدمات زيدان ليحل مكان البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يرجح الاستغناء عن خدماته في حال عجز النادي عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.