وفي حال التوقيع النهائي لبريطانيا على اتفاق الخروج، فإن الحد الأقصى المسموح للعب في الأندية الإنجليزية من اللاعبين الأجانب والمقترح من البريكست سيكون 12، الأمر الذي سيجبر الفرق على إحداث تغيير جذري في فلسفتهم الرياضية.

وبحسب التقرير الذي كشفت عنه "التايمز"، فإنه لن يتم تفعيل ذلك الشرط على الفور بالبريميرليغ، تجنبا لأي أضرار مالية قد تلحق بالأندية وعقود اللاعبين، إلا أنه سيحدث "زلزالا" على المدى المتوسط في المشهد الكروي الأوروبي.

ومن التداعيات السلبية للبريكست على الدوري الإنجليزي، ترك عدد كبير من اللاعبين في حيرة من أمرهم فيما يتعلق بتجديد عقودهم، كما سيتأثر مستوى الدوري الذي يعد الأقوى في العالم بفضل اللاعبين والمواهب الأجنبية التي تظهر في مبارياته.