وقالت المديرية في بيان نشرته عبر موقعها، إنها سجلت "إصابة 18 شرطيا، 4 منهم في حالة خطيرة، و22 مناصرا مع تحطيم 10 مركبات تابعة للشرطة ومركبة خاصة وسيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية".

كما أكدت أنها "باشرت التحقيق في صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر سلوكا غير لائق لبعض أفراد حفظ النظام أثناء تأدية مهمتهم"، مضيفة أنها "ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة إذا ثبت تورطهم"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأظهر الفيديو المذكور رجال شرطة بالزي الرسمي والمدني ينهالون ضربا بالهراوات على شاب وهو ساقط في مدرجات ملعب 5 يوليو، الذي احتضن لقاء مولودية الجزائر واتحاد بلعباس.

وأضاف البيان، أن الشرطة أوقفت 42 شخصا أثناء هذه الأحداث "بسبب الإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات ومؤثرات عقلية".

ودعت المديرية المشجعين "إلى التحلي بالروح الرياضية"، مؤكدة "عزمها على حماية المواطن والممتلكات مع الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية".