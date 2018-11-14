وكتب سليمان على حسابه بموقع "تويتر"، مساء الأربعاء: "رفعا للحرج عن الجميع ولإنهاء حالة الجدل، أعلن اعتزالي اللعب دوليا. بالتوفيق دوما لمنتخب بلادي".

ورغم تألقه الشديد مع فريقه محليا وأفريقيا، كان آخر استدعاء دولي لسليمان في نوفمبر 2016، عندما واجه منتخب "الفراعنة" نظيره الغاني في تصفيات كأس العالم 2018.

ويمتلك لاعب إنبي السابق صاحب الـ33 سنة، سجلا دوليا هزيلا به 22 مباراة وهدف وحيد، علما أنه لم ينل ثقة المدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر، أثناء مونديال روسيا.

وأعاد خروج سليمان من قائمة منتخب مصر التي ستواجه تونس، الجمعة، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، حالة الجدل بشأن اختيارات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري.

وقوبل استبعاد اللاعب الأعسر عن قائمة "الفراعنة" باستغراب شديد في الأوساط الرياضية المصرية، لا سيما بعد تألقه مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل له 13 هدفا.