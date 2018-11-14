ويرى كثيرون أن التوفيق يعاند النجم المصري، الذي جمع الموسم الماضي لقبي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى هداف المسابقة.

لكن بعد مرور 12 مرحلة من الموسم الجديد، تثبت الأرقام أن صلاح يتفوق على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في نقطة مهمة، تكشف أهمية وجوده داخل الملعب.

ويكشف إحصاء استعرضه موقع "ليفربول إيكو" المهتم بأخبار النادي، أن صلاح نجح في الاستحواذ على 13 كرة مشتركة في الثلث الهجومي من ملعب فريقه، وهو رقم لم يحققه أي لاعب آخر في الدوري هذا الموسم.

ومن شأن هذه الكرات أن تعزز امتلاك ليفربول للكرة، وتزيد من احتمالات تشكيل الخطورة على مرمى المنافسين.

ورغم تراجع نسبي في مردود صلاح، يصر المدير الفني لليفربول الألماني يورغن كلوب، على إشراكه إلى جانب الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

وسجل صلاح 6 مرات مع فريقه في الدوري هذا الموسم، مبتعدا بفارق هدفين عن متصدر قائمة الهدافين، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.