وحسب تصريحات أسينسيو التي نقلتها صحف إسبانية، الأربعاء، يرى المهاجم الشاب أن تخبط الفريق الملكي مطلع الموسم الجاري بعيد على أن يكون "أزمة"، ملقيا اللوم على بعض وسائل الإعلام التي "تضخم الأمور وتجعل النادي يشعر وكأنه يعيش حالة عدم استقرار".

وتابع: "في كل الأحوال، لا أتحمل المسؤولية فيما يقع ولا يجب أن أظهر لوحدي في الواجهة. هناك أسماء أخرى أكثر وزنا وخبرة في الفريق".

وأضاف ابن الـ22 عاما: "سنجري تقييما شاملا في نهاية الموسم، لنعرف مصدر وسبب هذه الانتقادات".

وأبدى أسينسيو تفاؤله بتثبيت المدير الفني سانتياغو سولاري في موقعه، مضيفا: "سولاري هو مدربنا الآن. سنظهر له كل مؤهلاتنا. نحتاج لأن نكون أقوياء لنعود إلى طريقنا الطبيعي".

وبدأ بطل أوروبا موسمه متعثرا على الصعيدين المحلي والقاري، مما دفع إدارة النادي لإقالة المدير الفني جولين لوبتيغي، وتعيين الأرجنتيني سولاري بديلا مؤقتا له، قبل أسبوعين.

والثلاثاء، أعلن ريال مدريد أن سولاري، لاعب الفريق السابق، سيصبح مدربا للفريق حتى 30 يونيو 2021.