وكانت تقارير صحفية قالت إن ميسي (31 عاما) لن يشارك في المباريات الودية لمنتخب بلاده، خلال ما تبقى من العام الجاري.

وعانت الأرجنتين في كأس العالم الأخير في روسيا، وخرجت بعد أداء هزيل من دور الـ16 على يد المنتخب الفرنسي، الذي شق طريقه بنجاح وتوج باللقب.

وقال مارادونا في تصريحه لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن ميسي سيعود مستقبلا إلى المنتخب. سنرى ماذا سيحدث، لكن إذا لم يعد، فسنكون في ورطة".

ونفى مارادونا أن يكون قد هاجم ميسي في وقت سابق من العام الجاري، موضحا: "ميسي صديقي، أنا لا أتحدث بسوء عن صديقي أمام الملأ. إذا كان هناك ما يقال، سأقوله مباشرة له".

وتابع: "ميسي لاعب ظاهرة.. لا يمكنني قول أكثر من هذا".

وسبق لنجم برشلونة الإسباني اعتزال اللعب دوليا بعد خسارة لقب كوبا أميركا ضد تشيلي عام 2016، لكنه تراجع عن قراره وعاد لصفوف المنتخب لاحقا.