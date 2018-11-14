ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن جون ألدريدج لاعب ليفربول السابق، قوله أن صلاح "يستفيد من تواجد شاكيري على أرض الملعب"، في المباريات التي يخوضها مع ليفربول.

وأشاد ألدريدج بأداء شاكيري كلاعب خط وسط متقدم، وأثنى على التمريرات الحاسمة التي مررها لصلاح، وساهمت في فوز ليفربول على هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وريد ستار بلغراد الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "يواصل صلاح تحسنه، ويظهر علامات تدل على تعافيه، إلا أن ما يثير انتباهي هو شاكيري الذي يحرص دائما على دعم اللاعب المصري".

واسترسل: "يخلق شاكيري الفرص، ويبدو كما لو أنه يمتلك مفاتيح اختراق دفاعات الفريق الخصم".

واعتبر ألدريدج أن انضمام شاكيري لليفربول قد صقل مواهبه، حيث "بات يتمتع بمهارات رائعة مقارنة مع الفترة التي قضاها في صفوف ستوك سيتي"، فريقه السابق.

ولمح ألدريدج صاحب الخبرة الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات شاكيري الذي "يحتاج إلى من يفجر طاقاته، فهو لاعب من الطراز الذي يفضل التحرك واللعب على راحته".

وسجل صلاح وشاكيري في المباراة التي جمعت ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0 على ملعب "أنفيلد".