وكان المدرب الإيطالي قريبا للغاية من "سانتياغو بيرنابيو" بعد النتائج السلبية التي حققها جولين لوبتيغي، لكن سانتياغو سولاري تولى المسؤولية خلفا للمدرب الإسباني، بعد فشل إدارة النادي وكونتي في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، الثلاثاء، أن شروط كونتي "غير المنطقية" وصلت بالمفاوضات إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن المدير الفني لتشلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقا "لم يبد مرونة ولم يقبل أي تنازلات".

وإذا وافق النادي على شروط المدرب، فقد يصبح كونتي أقوى من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد نفسه، بحسب الصحيفة.

واستعرضت "إل باييس" أسباب فشل المفاوضات بين الطرفين، بعد بداية الموسم الحالي، وهي 4 طلبات لكونتي بالإضافة إلى تصريح لقائد الفريق سيرجيو راموس.

وجاءت طلبات كونتي كالتالي:

1. أجر سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو (11.3 مليون دولار)، وهو رقم بعيد جدا عن العرض الذي قدمه بطل أوروبا.

2. تعيين 5 مساعدين شخصيين له، وهو أمر غير مألوف في عالم كرة القدم.

3. ضمانات لاستثمارات "فورية" في الفريق، مما يعني ميزانية مفتوحة.

4. أن تكون له الكلمة الفصل في التعاقدات مع اللاعبين، مَن يذهب ومَن يأتي.

أما أزمته مع راموس، فكانت السبب الخامس في تعثر المفاوضات، ولجوء النادي إلى ابنه السابق سولاري.

وقالت الصحيفة إن تصريحات قائد الفريق الملكي، بأن "المدرب يكسب احترامه لا يفرضه"، لم ترق للمدرب الإيطالي بعد انتشارها في وسائل الإعلام.