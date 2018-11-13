وقال المصدر إن التقليص قد ينخفض من 17 إلى 12 لاعبا أجنبيا، مضيفا أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة عدد اللاعبين المحليين في البريمرليغ.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الرغبة في التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتم تقديم المقترح لإدارات الأندية في غضون هذا الأسبوع، وفي حال تم اعتماده، فإن هذا سيعني إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة الكثير من الفرق.

يذكر أن 13 فريقا تضم في صفوفها أكثر من 12 لاعبا أجنبيا هذا الموسم.

في المقابل، كشف تقرير "تايمز" أن الاتحاد الإنجليزي سيوافق على منح الأندية تصريح العمل، الذي عادة ما يكون مطلوبا للاعب القادم من خارج الاتحاد الأوروبي، بمجرد ارتباطه بعقد مع ناديه في الدوري الممتاز.

كما أشار التقرير إلى أنه في حال عدم توصل الأندية إلى اتفاق مع الاتحاد الإنجليزي، فإنها ستواجه إمكانية تساوي لاعبي الاتحاد الأوروبي وباقي لاعبي العالم، في الحصول على تصاريح عمل أثناء ارتباطهم بأنديتهم.