وبعد تحطيم رقم النجم الألماني التاريخي غيرد مولر، يسعى ميسي (31 عاما) إلى إزاحة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه عن عرش اللاعب الذي أحرز أكبر عدد من الأهداف مع فريق واحد.

وسجل بيليه 643 هدفا طيلة مسيرته مع نادي سانتوس البرازيلي بين عامي 1956-1974، فضلا عن إحراز 48 لقبا.

وفي سجل ميسي حاليا مع برشلونة 566 هدفا، أي أنه يفصله عن الرقم القياسي 88 هدفا فقط، ويمكن لميسي الوصول إلى هذا الرقم في حال ظل في صفوف برشلونة ولم يغادره إلى أي ناد آخر.

وبهذا الرقم نجح ميسي في تخطي مولر صاحب المرتبة الثانية بعد بيليه، علما أن الألماني الذي أحرز 565 هدفا مع نادي بايرين ميونخ بين عامي 1964-1979.

وحقق ميسي رقمه خلال مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، الأحد، إذ أحرز فيها هدفين.

وبات من المستحيل أن يلحق نجم كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، بميسي، إذ إنه غادر ريال مدريد الصيف الماضي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان في سجل رونالدو مع الريال 450 هدفا، ويبدو من المستحيل أن يحرز عددا مماثلا مع "السيدة العجوز" وقد بلغ 33 عاما.