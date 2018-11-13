ومع بلوغ رونالدو سن الـ33 عاما، اعتُبر لدى أوساط كروية عدة في خريفه الكروي، حتى أطلق عليه البعض لقب "المنتهي"، بسبب قلة مجهوده في أشهره الأخيرة مع ريال مدريد الإسباني، واكتفائه بالتمركز داخل منطقة الجزاء.

لكن حتى مع انتقاله إلى الدوري الإيطالي الصيف الماضي مقابل نحو 130 مليون يورو، يتربع رونالدو حاليا على عرش أكثر من ساهم في التسديد على مرمى المنافسين خلال ما لعب من الموسم الجاري، بين الدوريات الخمسة الكبرى.

وحسب إحصاءات "أوبتا"، فإن رونالدو ساهم في 108 تسديدات ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، سدد منها بنفسه 88 مرة، ومررليضع زملاءه في وضعية التسديد 20 مرة أخرى.

وبهذا الرقم، يتفوق "الدون" عن أقرب منافسيه بـ28 تسديدة أو تمريرة، وذلك في الدوريات الخمسة الأكبر في القارة الأوروبية، الإيطالي والإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي.

وسجل رونالدو ليوفنتوس حتى الآن 8 أهداف في الدوري المحلي، ساهمت في مسيرة مظفرة للفريق بـ11 انتصارات وتعادلا واحدا، خلال 12 مرحلة أقيمت من المسابقة.