وكان من المقرر أن تلعب الإمارات مع بوليفيا في 16 نوفمبر، ثم مصر في 20 من الشهر ذاته، ضمن استعداداتها لخوض نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها في الخامس من يناير المقبل.

وطلب الاتحاد المصري الأحد في بيان له عبر حسابه في "تويتر" تأجيل المباراة إلى مارس المقبل بناء على رغبه الجهاز الفني للمنتخب المصري، معللا ذلك بـ"ارتباط عدد من اللاعبين المحترفين وضرورة الالتحاق بأنديتهم قبل يوم 21 نوفمبر، إضافة إلى ارتباط النادي الأهلي بمباراة العودة مع الوصل الإمارتي يوم 22 نوفمبر"، في البطولة العربية.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان له عبر موقعه الرسمي، إنه "يبدي استياءه الشديد من التعامل غير الاحترافي من شركة "برزنتيشن سبورت"، الراعي الرسمي للاتحاد المصري، مضيفا: "عليه قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وقف التعامل مع الشركة مستقبلا".

كما عبر الاتحاد الإماراتي عن "استغرابه من التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي المنتخب المصري لكرة القدم، وتداولتها وسائل الإعلام المختلفة حول إلغاء أو تأجيل المباراة قبل الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".

وتابع: "انطلاقا من حرص اتحاد الكرة على توفير احتياجات المنتخب من تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية ومباريات دولية ودية، وعدم تأثر برنامج معسكر المنتخب المقام حاليا في دبي، فإن الاتحاد قام وبشكل فوري بعد استلام رسالة تأجيل المباراة، بالبحث عن منتخب بديل سيتم الإعلان عنه لاحقا".