ونقلت مواقع وصحف محلية عن أعضاء في الجهاز الفني للمنتخب المصري، قولهم إنهم تواصلوا مع محمد صلاح للاستفسار عن تلك الصورة لافتين إلى، أنه أكد لهم أن هذه العلامة تؤكد أنه ضد هذا الموقع ، وضد الشركة الإباحية.



وكان محمد صلاح قد انضم إلى معسكر المنتخب المصري استعدادًا لمباراة تونس، المقرر لها الجمعة المقبلة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون



وكانت حالة من الجدل سرت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر نجم ليفربول الإنجليزي، صورة له على عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل علامة البلاي بوي مرفقا بعبارة "السفر متخفيا".