وذكر الاتحاد في بيان أن التهمة تتعلق بفترة يناير 2018، وأن الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 29 عاما أمامه حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يوم 20 نوفمبر للرد عليها.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم ليفربول إن ستوريدج يتعاون مع السلطات.

وأضاف: "دانييل يتعاون بشكل تام وواضح طوال هذه العملية، وطمأن النادي بأنه سيواصل القيام بذلك".

وأوضح:"أكد دانييل أيضا بشكل قاطع إنه لم يراهن على مباريات. ومثل أي قضية من هذا النوع، لن ندلي بأي تعليق آخر حتى انتهاء هذه العملية".

ويمنع الاتحاد الإنجليزي اللاعبين والمدربين من المراهنة على أي أنشطة في كرة القدم، أو تقديم أي معلومات غير معلنة إلى أي شخص آخر يمكن أن تستخدم بعد ذلك في المراهنات".

وشارك ستوريدج في 12 مباراة مع ليفربول بكل المسابقات هذا الموسم وسجل أربعة أهداف.