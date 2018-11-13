وسجل ديمبيلي أهدافا حاسمة لبرشلونة الإسباني هذا الموسم أهدت نقاط المباراة الثمينة للفريق، كان آخرها مساهمته في قلب النتيجة على نادي رايو فاليكانو بالدوري الإسباني الأسبوع الماضي.

لكن الأمور انقلبت على النجم الذي بدا أنه يعيش أفضل مواسمه، حين قرر المدرب الإسباني خوسيه إرنستو فالفيردي معاقبته "لأسباب انضباطية".

ولم يستدعي الفريق لاعبه الفرنسي لمباراة ريال بيتيس الأخيرة، عقابا له على التغيب عن التدريبات الخميس الماضي، بالإضافة لاختفائه وعدم تبليغ المسؤولين لفترة طويلة.

ولم يتردد المدافع جيرارد بيكيه بمهاجمة النجم الشاب حيث قال: "عليه استيعاب أن وظيفة لاعب كرة القدم هي وظيفة على مدار 24 ساعة يوميا، وعليه التعامل معها على هذا الأساس".

وفيما يغادر ديمبيلي للمشاركة في المباريات الودية مع منتخب فرنسا، سيتعين على النجم الفرنسي إعادة إثبات نفسه "أخلاقيا" لإدارة برشلونة، التي لن تتردد في الاستغناء عنه إن لم يظهر الانضباط المطلوب.