وكتب الاتحاد في رسالة إلكترونية "كل شيء نظامي. ريال مدريد تولى أمر عقده (سولاري) ولا توجد أي مشكلة".

وقاد سولاري ريال مدريد إلى 4 انتصارات من 4 مباريات منذ أن استلم مهمة المدرب المؤقت بعد إقالة جولن لوبيتيغي من منصبه.

يذكر أن اللوائح في إسبانيا تمنع بقاء المدرب المؤقت في منصبه أكثر من 15 يوما، تنتهي اليوم، بدون تعيينه كمدرب دائم.

وعقب الفوز على مليلية في كأس ملك إسبانيا وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا وريال بلد الوليد وسيلتا فيغو في الليغا، قاد سولاري الفريق لأفضل بداية لأي مدرب في تاريخ النادي.

وأقيل لوبيتيغي من منصبه بسبب النتائج السيئة التي أدت لتراجع الفريق للمركز التاسع في ترتيب الدوري، لكن عقب الفوز 4-2 الأحد، على ملعب سيلتا، بات فريق العاصمة في المركز السادس متأخرا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.