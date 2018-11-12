وانفعل هيغواين بعد حصوله على إنذار نتيجة التحام مع المدافع المغربي، مهدي بنعطية، لينال مهاجم ريال مدريد ونابولي السابق بطاقة صفراء أخرى للاحتجاج والطرد في الدقيقة 83.

وقال هيغواين: "في البداية أود الاعتذار لفريقي وللمدرب والجماهير وللحكم بعد رد فعلي".

وأضاف: "أتحمل مسؤولية ما حدث بالتأكيد وأتمنى ألا يتكرر ثانية. حدث هذا عند تأخرنا في النتيجة وبعد إهداري ركلة جزاء ونحن بشر ولسنا مثل الروبوت لكن لا أريد تبرير تصرفاتي".

وأعار يوفنتوس هيغواين إلى إي سي ميلان، لمدة عام واحد مع وجود خيار للشراء، في أغسطس الماضي بعد ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد وشدد اللاعب الأرجنتيني على أن قرار المغادرة لم يكن ملكا له.

وقال هيغواين، الذي سجل 55 هدفا في 105 مباريات مع يوفنتوس منها 40 هدفا في 73 مباراة بالدوري: "القرار اتخذه آخرون ولم اتخذه أنا. بذلت كل ما بوسعي في تورينو".

وتابع: "أنا في ميلان الآن وسعيد. أنا شخص عاطفي وأحيانا من الصعب السيطرة على نفسي وبمجرد النظر في وجهي يمكن معرفة إن كنت أشعر بسعادة أم بحزن. نمثل قدوة للأطفال وأعرف أن تصرفي لم يكن صحيحا".

ووجه الشكر لزملائه السابقين في يوفنتوس لدعمه، وأوضح: "علاقتي رائعة بهم وكان من الجيد أن يحاولوا تهدئتي ويعرفون جيدا ما يشعر به اللاعبون ولا يسعني سوى الاعتذار".