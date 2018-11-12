وتجبر الرابطة جميع الأندية في الدوري الإسباني على ارتداء أرقام وأسماء موحدة في ظهر القميص، انطلاقا من الموسم الماضي، وهو ما رفضه النادي "الملكي" في بادئ الأمر، حسب ما نشرت مجلة "سبورتس إلستريتد".

ووصل الأمر لنزاع قضائي بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني، انتصر فيه الأخير، بعد أن أقرت المحكمة أنه سيتوجب على "الملكي" ارتداء الأرقام والأسماء بتصميم "لا ليغا" على ظهر اللاعبين.

وقررت رابطة الدوري رفع دعوى قضائية على ريال مدريد، بعد أن قرر الفريق اللعب أمام خيتافي بالدوري بقمصان تحمل الخط الخاص بالفريق، والذي صممته شركة أديداس، صانع القمصان الرسمي للفريق.

ويسمح للأندية الإسبانية بتغيير نوع الخط المستخدم في ظهر القمصان في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا فقط.

وقرر الدوري الإسباني استخدام الخط الموحد على قمصان الفرق في الدوري، وهي خطوة اتبعها الدوري الإنجليزي الممتاز منذ التسعينات.