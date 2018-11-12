وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "السيتيزينس" 2-1 على ملعب الاتحاد قبل نهاية المباراة بقليل، رسم الفريق لوحة كروية رائعة، عندما مرر 44 تمريرة من دون انقطاع، قبل أن تختتم بهدف ثالث، أكد هيمنة بطل إنجلترا على المباراة.

وغيّر المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ توليه قيادة السيتي طريقة لعب الفريق، ونقل استراتيجية "تيكي تاكا" أو التمريرات المتواصلة القصيرة إلى الفريق الإنجليزي الذي حقق بقيادته بطولة الدوري الموسم الماضي.

ومرر البرتغالي بيرناردو سيلفا التمريرة الأخيرة في سلسلة التمريرات "المذهلة" لزميله الألماني إلكاي غوندوغان، الذي وضع الكرة في المرمى منهيا آمال "الشياطين الحمر".

ويعد هذا الرقم مذهلا لأنه الأعلى بعدد التمريرات التي تسبق الهدف، منذ هدف مانشستر يونايتد في مرمى ساوثهامبتون قبل 3 أعوام، والذي شهد 45 تمريرة قبل تسجيل خوان ماتا للهدف.

وقدم مانشستر سيتي "لوحة فنية" رائعة خلال اللقاء، الذي شهد العديد من التمريرات القصيرة بين لاعبي السيتي، والتي أربكت بإتقانها وسرعتها مانشستر يونايتد.

ووسع بهذا الانتصار مانشستر سيتي الفارق عن غريمه "الأحمر" إلى 12 نقطة كاملة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.