ورصدت عدسات المصورين سواريز مخاطبا بيكيه: " الآن تريد أن **** من أجل تمريرة"، ثم وجه تحذيرا إلى قلب الدفاع بأن لا يعبث معه، مستخدما كلمات نابية لا يمكن ذكرها.

ولم تحدد صحيفة "ماركا" الإسبانية الحادثة التي سببت غضب سواريز من بيكيه.

وتسبب بيكيه بضياع فرصة على فريق برشلونة قبل نهاية المباراة بدقيقة، إذ كان أرتورو فيدال في وضع مناسب أمام المرمى، لكن بيكيه خطف الكرة وسددها خارج المرمى.

وبعد نهاية المباراة، تحدث بيكيه مع فيدال، ليؤكد له أن لم يسمع أي شيء من اللاعب التشيلي، في الفرصة التي ضاعت على الفريق الكتالوني، وإلا كان تركها.

وتركت الهزيمة برشلونة برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، متقدما بنقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، قبل مواجهتهما في المباراة المقبلة، ويأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة، رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 16 في المركز الثاني عشر.

وهذه هي أول هزيمة لبرشلونة على أرضه منذ الخسارة 2-1، أمام ألافيس في سبتمبر 2016، وأول مرة تهتز شباكه أربع مرات في الدوري منذ الهزيمة 4-2 أمام ديبورتيفو كورونيا في أبريل2003.