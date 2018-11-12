منح كريم بنزيمة بطل أوروبا التقدم في الدقيقة 20 بإنهاء رائع للكرة في الشباك.

وسجل اللاعب الفرنسي الهدف الثاني بطريقة رائعة في بداية الشوط الثاني حيث سدد لتمر الكرة من أسفل الحارس سيرغيو الفاريز لترتد من القائم وتصطدم بغوستافو كابرال مدافع سيلتا قبل أن تسكن الشباك.

وبدا أن تقدم ريال لن يكون مريحا حيث سجل هوغو مايو هدف تقليص الفارق بتسديدة مباشرة بعد مرور ساعة وذلك قبل فترة ضغط شديدة من سيلتا.

لكن ريال استطاع التفوق في النهاية وحسم الفوز بركلة جزاء نفذها القائد سيرجيو راموس على طريقة "بانينكا" ثم تسديدة قوية من داني سيبايوس في الوقت بدل الضائع على الرغم من أن برايس مينديز سجل الهدف الثاني لسيلتا.

ورفع ريال رصيده إلى 20 نقطة من 12 مباراة في المركز السادس في ظل فارق ضئيل يفصل بين مجموعة الصدارة مقلصا الفارق مع برشلونة المتصدر الذي ظل رصيده عند 24 نقطة عقب خسارته 4-3 على أرضه أمام ريال بيتيس.