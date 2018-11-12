ورفع الانتصار الساحق، الذي تضمن أيضا هدفا من نيمار، رصيد حامل اللقب إلى 39 نقطة لكن تييري هنري سيواصل البحث عن فوزه الأول كمدرب لموناكو صاحب المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط.

ومنح كافاني التقدم للضيوف في الدقيقة الرابعة بعد انطلاقة في توقيت مثالي ليقابل كرة عرضية من نيمار لكن الهدف تم احتسابه فقط بعد مراجعة الفيديو للتأكد من عدم وجود مهاجم أوروجواي في موقف تسلل.

وهز الشباك مرة أخرى بعد سبع دقائق عقب كرة عرضية من موسى ديابي، وبعد استشارة حكم الفيديو المساعد مرة أخرى احتسب الحكم رودي بوكيه الهدف.

ولم يكن هناك أي شك في الهدف الثالث الذي سجله كافاني من مدى قريب، ليكمل ثلاثيته بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني.

وزاد نيمار من مأساة موناكو بالهدف الرابع في الدقيقة 64 من ركلة جزاء بعد سقوط كيليان مبابي داخل المنطقة إثر مخالفة من جبريل سيديبي.

وأنقذ حكم الفيديو المساعد موناكو مرتين، إذ ألغى هدفين سجلهما يوليان دراكسلر ومبابي بداعي التسلل، لكن باريس سان جيرمان كان متفوقا تماما.

وابتلي موناكو بعدة إصابات جعلت أول مهمة لهنري كمدرب صعبة، وتلخص سوء حظ موناكو عندما أصيب ناصر الشاذلي في بداية المباراة ثم غادر بديله جوردي مبولا الملعب بعد معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي مباريات أخرى، فرض كاين التعادل بدون أهداف على مستضيفه بوردو ليتجاوز ديجون، الذي خسر 2-صفر خارج ملعبه أمام اولمبيك مرسيليا، ويغادر منطقة الهبوط، بينما تعادل ستاد رين 1-1 مع نانت.